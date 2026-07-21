Бой Тайсона Фьюри и Мариуша Ваха не будет транслироваться

Поединок в супертяжёлом весе между бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри и поляком Мариушем Вахом не будет транслироваться. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

«Это безумие, но в эру стримингов вы не сможете посмотреть бой Тайсона Фьюри. Нигде. Для этого вам нужно быть в Таиланде либо посмотреть нарезку боя в реалити-шоу «В доме Фьюри» от Netflix», — сказал Коппинджер в интервью The Ring.

Напомним, поединок Фьюри и Ваха состоится 24 июля в Паттайе (Таиланд).

Ранее Александр Усик заявил, что его прощальный бой может состояться против Тайсона Фьюри.

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