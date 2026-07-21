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Фанатка Топурии заявила, что Пимблетт не покупал стул с турнира UFC в Белом доме

Фанатка Топурии заявила, что Пимблетт не покупал стул с турнира UFC в Белом доме
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Поклонница бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Илии Топурии заявила в социальных сетях, что британец Пэдди Пимблетт не покупал стул, которым пользовалась команда грузинского бойца на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

Девушка по имени Джессика опубликовала видео, в котором представила доказательства покупки стула и сопроводила его комментарием.

«Это я купила его, а не Пэдди или кто-либо ещё. Я большая поклонница Илии и намеренно купила этот стул, чтобы Пэдди не смог купить его и использовать против него. Но, как видите, всё равно дошло до этого», — сказала девушка.

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