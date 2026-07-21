Флойд Мейвезер назвал топ-5 любимых действующих боксёров, не упомянув ни одного россиянина

49-летний американец, бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший перечислил своих любимых боксёров, выступающих в данный момент.

«Дэвид Бенавидес — чертовски хороший боец. Также Кейшон Дэвис, Шакур Стивенсон и Девин Хейни. Сейчас выступает так много крутых парней, и, конечно, этот маленький парень из Японии (имеется в виду Наоя Иноуэ. — Прим. «Чемпионата»), в Японии тоже есть отличные бойцы», — приводит слова Мейвезера портал Boxing News.

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.