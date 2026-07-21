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Усик ответил, когда проведёт прощальный бой по боксу

Усик ответил, когда проведёт прощальный бой по боксу
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, когда проведёт прощальный бой по боксу. До этого Усик уже сообщил, что последний поединок хотел бы провести в США против Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри.

«Это может произойти в начале следующего года, или, возможно, в конце этого года, в декабре», — приводит слова Усика портал talkSPORT.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

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