Шон О’Мэлли заявил, что его следующий поединок должен быть за титул UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что должен стать следующим претендентом на титул.

«Пётр [Ян] – чемпион. Если я не получу этот бой, я подожду. Если Пётр побьёт Мераба [Двалишвили], я выйдут против Петра. Разве можно не организовать этот бой?» — приводит слова О’Мэлли издание MMA Fighting.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Freedom 250 в июне, О’Мэлли победил техническим нокаутом канадца Айманна Захаби.

Ранее О’Мэлли назвал возможный реванш с Петром Яном крупнейшим боем в истории легчайшего веса UFC.

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