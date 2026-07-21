Камару Усман опубликовал пост после поражения от Дрикуса дю Плесси

Бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал поражение в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США).

«Благодарность это правильное отношение. Благодарен за ещё одну возможность прокатиться на американских горках. Спасибо моей команде, семье, друзьям и фанатам. Возвращаюсь в зал. Большое спасибо моей команде!» — написал Усман в социальных сетях.

Камару Усману 39 лет. Нигериец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2015-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом UFC в полусреднем весе, после чего провёл пять защит.