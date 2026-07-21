39-летний Майкл Пейдж: по-прежнему чувствую, что способен завоевать титул UFC

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым, который состоится 5 сентября на турнире UFC Fight Night 287 в Париже (Франция).

«Последний ли это бой по контракту? Да. Но я не хочу, чтобы он бы последним [в UFC]. Я хочу добиться больших боёв. Моя цель – завоевать пояс, я по-прежнему чувствую, что способен на это. Я знаю, что смогу сделать это. Я хотел бы продления контракта, но мне нужно дать понять UFC, что я хочу большие имена», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Майклу Пейджу 39 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.