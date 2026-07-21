15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

39-летний Майкл Пейдж: по-прежнему чувствую, что способен завоевать титул UFC

39-летний Майкл Пейдж: по-прежнему чувствую, что способен завоевать титул UFC
Комментарии

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым, который состоится 5 сентября на турнире UFC Fight Night 287 в Париже (Франция).

«Последний ли это бой по контракту? Да. Но я не хочу, чтобы он бы последним [в UFC]. Я хочу добиться больших боёв. Моя цель – завоевать пояс, я по-прежнему чувствую, что способен на это. Я знаю, что смогу сделать это. Я хотел бы продления контракта, но мне нужно дать понять UFC, что я хочу большие имена», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Майклу Пейджу 39 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Материалы по теме
Официально
39-летний Майкл Пейдж проведёт следующий поединок с Рузибоевым на турнире UFC в Париже
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android