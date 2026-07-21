Экс-чемпион UFC Крис Вайдман оценил шансы Гарри в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC американец Крис Вайдман высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Есть ли у Гарри шансы? Конечно, но ему не будет легко. Хотя и Махачев ещё не дрался с таким высоким соперником. К тому же Гарри не стесняется драться скучно. Иан будет постоянно двигаться, и его будет тяжело повалить. Бой может получиться интересным, если Гарри сумеет сделать так, чтобы он прошёл в стойке. Я считаю, что шансы ближе, чем 70 на 30», — сказал Вайдман в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.