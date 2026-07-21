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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Кто победит в бою Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова?
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25 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 282. В главном бою экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сразится с узбекистанцем Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто победит в бою Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова?»

Магомеду Анкалаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

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