25 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 282. В главном бою экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сразится с узбекистанцем Богданом Гуськовым.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто победит в бою Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова?»

Магомеду Анкалаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

Магомед Анкалаев готовится к следующему бою в UFC