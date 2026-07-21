Порье рассказал, что испытывает психологические проблемы после завершения карьеры в MMA

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах испытывает психологические трудности и не знает, чем заполнить пустоту, и заявил, что был готов финансово, но не ментально.

«Я подготовился к завершению карьеры с помощью бизнеса и инвестиций, но я не был готов ментально. Никогда не задумывался, что будет держать меня в равновесии, когда я сниму перчатки. Каждый день я хочу снова ощутить это чувство, но не думаю, что что-нибудь другое мне его даст», — сказал Порье в видео на YouTube-канале UFC on Paramount.