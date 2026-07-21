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Чарльз Оливейра назвал Ислама Махачева лучшим бойцом и объяснил свой выбор

Чарльз Оливейра назвал Ислама Махачева лучшим бойцом и объяснил свой выбор
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра рассказал, каких трёх бойцов хотел бы видеть рядом с собой в случае драки, а также назвал лучшего из них. По словам бразильца, он выбрал действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, бывшего временного чемпиона лёгкого дивизиона Дастина Порье и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Илию Топурию.

— Если бы у тебя была драка или какое-то серьёзное противостояние, назови трёх бойцов, которых ты взял бы с собой.
— Это Ислам Махачев, Дастин Порье и Илия Топурия. Каждый раз, когда мы видимся, они очень хорошо ко мне относятся. Это три человека, которых я очень уважаю как бойцов. И не только за то, что они делают в клетке, но и за то, какие они вне её.

— Кто лучший из этих троих?
— Из этих троих — Ислам Махачев. Думаю, он исключительно талантливый мастер и сейчас очень много работает над улучшением своей работы ног. На мой взгляд, он один из тех бойцов, кто за карьеру изменился сильнее всего, — сказал Оливейра в интервью ALF Global.

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