Майкл Пейдж: безумие, что UFC не дают мне бои с соперниками из топ-10

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказал недовольство организацией боёв в промоушене, заявив, что, несмотря на его достижения и статус, ему крайне сложно получить поединок с соперником из топ-10.

«Вы знаете, это безумие. Я достиг вершины ММА, при этом организовать бой с кем-то из топ-10 кажется невероятно сложным. Отговорка за отговоркой – мы присылаем список имён – и потом всё повторяется. Безумие, что я соревнуюсь в самом жёстком виде спорта, что я окружён самыми крутыми парнями, но при этом сложно заполучить бои с кем-то из них», — сказал Пейдж в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube.