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Чарльз Оливейра рассказал, при каком условии Арман Царукян сможет победить Илию Топурию

Чарльз Оливейра рассказал, при каком условии Арман Царукян сможет победить Илию Топурию
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что российский боец Арман Царукян способен победить Илию Топурию.

«Я думаю, Царукян вполне способен победить. Считаю, что у него есть шансы. Если, например, размениваться ударами с Топурией в стойке, как это было в моём бою с ним, он точно обладает силой, чтобы отправить тебя в нокаут.

Если внимательно посмотреть на последние бои Царукяна, он постоянно переводит соперников в партер. Он парень, который всё время ищет возможность для тейкдауна. Поэтому я думаю, что он точно не захочет обмениваться ударами, а постарается перевести бой на землю. Если поединок окажется в партере, это уже совсем другая игра.

Я дрался с обоими. В бою с Топурией я допустил ошибку. Я хотел размениваться, двигаться, верил, что могу его нокаутировать, верил, что мой удар попадёт. Если бы я выбрал совершенно другую стратегию, бой мог бы сложиться иначе. Поэтому я так говорю. Царукян всегда действует так в своих последних боях: наносит удар, а затем переводит соперника в партер. Он борется, полагается на грэпплинг. Думаю, это правильная тактика против Топурии», — сказал Оливейра в интервью ALF Global.

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