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Джошуа Ван сделал прогноз на возможный реванш с Пантожей

Джошуа Ван сделал прогноз на возможный реванш с Пантожей
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Американский боец UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван заявил, что в реванше с бразильцем Алексом Пантожей намерен заставить бразильца сдаться и показать свой уровень в джиу-джитсу.

«Люди ещё не видели моё джиу-джитсу. Думаю, в следующем бою с Пантожей я заставлю его сдаться. Как только мы полностью разберём Пантожу, скорее всего, я финиширую его сабмишеном», — сказал Ван в интервью на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, первый поединок Вана и Пантожи состоялся в декабре на UFC 323 и завершился победой американца техническим нокаутом, бразилец не смог продолжить бой из-за травмы руки и лишился титула.

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