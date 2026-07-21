Порье призвал Майкла Чендлера завершить карьеру

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье обратился к экс-претенденту на титул Майклу Чендлеру с призывом завершить карьеру, заявив, что если бойцы лёгкого веса его финишируют, то переход в полусредний вес станет для него ещё более опасным.

«При всем уважении, мы уже зарыли топор войны и пожали друг другу руки, но, Майкл Чендлер, что ты делаешь? Я видел информацию о том, что он может подняться в полусредний вес. Если бойцы из лёгкой весовой категории так тебя финишируют, то после всего того урона, который ты получил, что с тобой сделают парни из полусреднего веса? Я просто хочу понять, ради чего он продолжает драться.

Недаром говорят: боец узнает об этом последним. Все вокруг уже понимают, что пора вешать перчатки на гвоздь, а сам боец – последний, кто это осознает. Бойцы плохо умеют принимать такие решения, потому что даже если ты проигрываешь в зале, ты говоришь себе: «Вот когда прозвучит гонг в день боя, тогда я соберусь и выиграю, а сейчас это всего лишь тренировка!» Проблема в том, что ударная мощь уходит последней, и каждый из нас думает, что в любой момент может попасть тем самым ударом, который завершит бой. Именно это и заставляет людей возвращаться», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.