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Иан Гарри рассказал о желании повторить достижение Макгрегора в поединке с Махачевым

Иан Гарри рассказал о желании повторить достижение Макгрегора в поединке с Махачевым
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Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри, который 16 августа в Филадельфии проведёт бой за титул чемпиона в полусреднем весе против Ислама Махачева, заявил, что намерен повторить успех Конора Макгрегора, нокаутировавшего Жозе Альдо в 2015 году.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Когда Конор дрался за свой первый титул UFC, он встретился с лучшим бойцом вне зависимости от веса, который не проигрывал десятилетие, и нокаутировал его за 13 секунд. Я не могу дождаться, когда выйду в октагон против Ислама Махачева и побью его, потому что тогда ни у кого не останется сомнений, что я сделал это против лучшего.

Чтобы быть лучшим, нужно победить лучшего, и мой следующий соперник сейчас считается всеми в мире лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. Никаких оправданий, после боя не останется сомнений, я просто хочу, чтобы все знали: Иан Мачадо Гарри — велик», — заявил Гарри в подкасте High Performance.

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