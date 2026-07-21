Иан Гарри рассказал о желании повторить достижение Макгрегора в поединке с Махачевым

Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри, который 16 августа в Филадельфии проведёт бой за титул чемпиона в полусреднем весе против Ислама Махачева, заявил, что намерен повторить успех Конора Макгрегора, нокаутировавшего Жозе Альдо в 2015 году.

«Когда Конор дрался за свой первый титул UFC, он встретился с лучшим бойцом вне зависимости от веса, который не проигрывал десятилетие, и нокаутировал его за 13 секунд. Я не могу дождаться, когда выйду в октагон против Ислама Махачева и побью его, потому что тогда ни у кого не останется сомнений, что я сделал это против лучшего.

Чтобы быть лучшим, нужно победить лучшего, и мой следующий соперник сейчас считается всеми в мире лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. Никаких оправданий, после боя не останется сомнений, я просто хочу, чтобы все знали: Иан Мачадо Гарри — велик», — заявил Гарри в подкасте High Performance.