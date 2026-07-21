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Дю Плесси: пусть Стрикленд подерётся с Имавовым и проведёт защиту титула в декабре

Дю Плесси: пусть Стрикленд подерётся с Имавовым и проведёт защиту титула в декабре
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси, победивший нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 281, заявил, что по-прежнему считает абсурдным незамедлительный титульный реванш между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, однако готов признать право представителя Франции Нассурдина Имавова на бой за пояс.

«Мой друг Шон Стрикленд знает, что я испытываю к нему огромное уважение. В другой жизни мы, возможно, даже были бы друзьями. Но я скажу одно: он говорил, что будет готов драться в декабре. Тогда пусть подерётся с Нассурдином Имавовым и проведёт защиту титула. Нассурдин это заслужил, я готов это признать. А после этого я вернусь и заберу свой пояс обратно», — сказал Дю Плесси в интервью Full Send MMA на YouTube.

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