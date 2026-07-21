Хабиб Нурмагомедов показал видео с подготовки Усмана к защите титула PFL

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал кадры с тренировки команды перед ближайшим турниром PFL. Через 10 дней его двоюродный брат, чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов, проведёт защиту титула в Нью-Йорке.

На видео Хабиб оценил работу борцов и бойцов команды, а также показал их подготовку. Во время тренировки он пообщался со спортсменами, оценил их навыки и отметил высокий уровень борьбы.

«По пятибалльной шкале сколько дашь?» — спросил он чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Ислама Махачева об одном из борцов.

«Четыре с половиной», — ответил Ислам.

На турнире PFL в Нью-Йорке, помимо Усмана Нурмагомедова, также выступят представители команды — Амру Магомедов и Хабиб Набиев. Усман проведёт поединок против непобеждённого американца Арчи Колгана. Турнир PFL World Tournament состоится 31 июля.