Магомед Анкалаев признал, что ошибся, выйдя на реванш с Алексом Перейрой

Российский боец в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев, который 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби встретится с Богданом Гуськовым, впервые рассказал о проблемах со здоровьем перед реваншем с Алексом Перейрой на UFC 320.

«В то время у меня были определённые проблемы со здоровьем. Многие советовали мне вообще не выходить на бой, сняться с него — говорили, что поединок можно перенести на более поздний срок. Но я решил, что чувствую себя достаточно хорошо, чтобы драться, и решил никого не слушать. Я совершил ошибку, а, как известно, за ошибки иногда приходится платить. Эта история тянулась очень долго, и, если честно, мне бы не хотелось снова к ней возвращаться», — приводит слова Анкалаева издание MMA Junkie.