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Богдан Гуськов: бой с Анкалаевым может изменить мою жизнь

Богдан Гуськов: бой с Анкалаевым может изменить мою жизнь
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Боец UFC Богдан Гуськов заявил, что предстоящий поединок с Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 282 может изменить его жизнь и карьеру, а также назвал россиянина сильнейшим соперником в полутяжёлом дивизионе.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Мне не нужно время, чтобы принять хорошую новость. Когда менеджер сообщил, что есть шанс подраться с Магомедом, я сказал: «Возможно, этот бой изменит мою карьеру и жизнь». Мы выстраивали тренировочный лагерь на три раунда. Посмотрим, что будет в пяти – я впервые так дерусь.

Бой с Анкалаевым интереснее, чем с Блаховичем. Магомед на первом месте в рейтинге. Это тест, который покажет, кто я есть. Мне 33 года, я не могу ждать. Нужны только имя и место», — сказал Гуськов в интервью на YouTube-канале MMA Junkie.

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