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Логан Пол передумал драться с Пэдди Пимблеттом после его победы над Бенуа Сен-Дени

Логан Пол передумал драться с Пэдди Пимблеттом после его победы над Бенуа Сен-Дени
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Американский блогер и боксёр Логан Пол заявил, что передумал проводить бой с бойцом UFC Пэдди Пимблеттом после его победы над Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 329. Пол признался, что раньше был заинтересован в этом противостоянии, но теперь изменил своё мнение.

«Нет, нет. Если честно, был момент, когда я действительно хотел провести бой с Пэдди. Мне хотелось этой драки. Но я серьёзно говорю — меня беспокоят его бёдра. Вы ведь сами видели в том бою, как они двигаются. Они сгибаются каким-то очень странным образом, прямо как у медведя. Вы знаете, что такое «медвежьи бёдра»? Даже не начинайте, а то я могу долго об этом говорить», — сказал Пол в видео The Schmo для социальной сети Х.

Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени удушающим приёмом (треугольник руками) на отметке 0:42 первого раунда.

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