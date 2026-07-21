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Магомед Анкалаев назвал бой с Богданом Гуськовым «своего рода разминочным поединком»

Магомед Анкалаев назвал бой с Богданом Гуськовым «своего рода разминочным поединком»
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Российский боец в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался о замене соперника на турнире UFC Fight Night 282, который пройдёт 25 июля в Абу-Даби на «Этихад Арене». Изначально Анкалаев должен был встретиться с Халилом Раунтри, но тот снялся из-за травмы. На замену вышел Богдан Гуськов.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Конечно, я был разочарован тем, что Халил не смог выйти на бой. Я готовился именно к нему. Но то, что в последний момент мне нашли нового соперника, меня совсем не расстроило. Даже наоборот — я рад, что бой всё-таки состоится и нашёлся человек, который согласился выйти на коротком уведомлении и спас этот поединок. Так что я с нетерпением его жду.

Гуськов оказался единственным, кто не стал сомневаться и сразу сказал «да». Я понимаю остальных. Это профессиональный спорт, и ставки здесь очень высоки. Выйти без полноценной подготовки против первого номера рейтинга — это может серьёзно сказаться на карьере любого бойца. Поэтому я прекрасно их понимаю и ни на кого не держу обиды.

Для меня этот бой — прежде всего возможность вернуться. Если хотите, это своего рода разминочный поединок. В этом смысле Богдан мне подходит: он занимает девятое место в рейтинге, и для него такой шанс действительно может изменить карьеру. Это огромная возможность. Конечно, он постарается отобрать у меня моё место в рейтинге и воспользоваться своим шансом, но сделать это будет очень непросто», — приводит слова Анкалаева издание MMA Junkie.

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