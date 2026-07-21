Гуськов назвал Анкалаева сильнейшим бойцом в полутяжёлом весе

Боец UFC Богдан Гуськов высоко оценил россиянина Магомеда Анкалаева, назвав его сильнейшим бойцом в полутяжёлом весе.

«Анкалаев – сильнейший боец в нашем дивизионе. Что касается его поражения в бою с Перейрой, это просто плохой день в офисе. Магомед остается опасным и сильным бойцом. Именно поэтому один соперник говорит, что ему нужно согнать вес, другой – что слишком долго лететь, третий хочет посмотреть кино и пойти на пляж. Мне ничего не нужно, кроме имени и места. Я попробую изменить свою жизнь», — сказал Гуськов в интервью на YouTube-канале MMA Junkie.

Напомним, бой Анкалаев — Гуськов состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ на турнире UFC Fight Night 282.