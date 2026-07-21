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Дана Уайт ответил, сможет ли кто-то заменить Макгрегора

Дана Уайт ответил, сможет ли кто-то заменить Макгрегора
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что в организации никогда не появится боец, который сможет повторить успех и масштаб влияния бывшего чемпиона в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора, назвав ирландца «единорогом», чей феномен уникален и неповторим.

«Я смотрю на такого парня, как Конор, как на единорога. Люди всегда спрашивают меня, кто станет следующим Конором Макгрегором. Никогда не будет другого Конора Макгрегора. В том времени, в том месте, тем путём, которым он пришёл в этот спорт. Будут другие суперзвёзды, но никогда не будет другого Конора», — приводит слова Уайта Dovy в социальной сети Х.

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