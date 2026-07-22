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Белал Мухаммад — о проигрыше Камару Усмана: для меня победа дю Плесси была очевидной

Белал Мухаммад — о проигрыше Камару Усмана: для меня победа дю Плесси была очевидной
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что его не удивили проблемы Камару Усмана в бою с Дрикусом дю Плесси на UFC Fight Night 281. По словам Мухаммада, нигериец долго не выходил в октагон, а необычный стиль дю Плесси оказался слишком сложным для него.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

«Я не был особо удивлён. Я ставил на победу Дрикуса дю Плесси. Мне казалось, что его нестандартный стиль будет слишком большой проблемой для Усмана. Но я думал, что Камару сможет провести пару тейкдаунов. Я ожидал, что бой будет проходить волнами — с борьбой и грэпплингом с обеих сторон.

Мне было интересно посмотреть, насколько дю Плесси прибавил в этом компоненте. Но при этом стоит учитывать, что Усман долго отсутствовал. Что это было — один бой за три года? А потом ты выходишь против такого неудобного соперника, как Дрикус. Очень сложно сразу почувствовать тайминг и адаптироваться.

Я думаю, для него это оказалось слишком большой сложностью. Было видно, что Усману некомфортно, он не успевал реагировать и не мог рассмотреть многие атаки, которые проводил дю Плесси. Я не знаю, о чём думал Усман. Не понимаю, почему он был недоволен решением судей. Для меня победа Дрикуса была очевидной», — приводит слова Мухаммада издание MMA Junkie.

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