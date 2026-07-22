Валентин Молдавский назвал фаворита боя Анкалаева и Гуськова

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Ожиданий от этого боя у меня никаких нет. По шансам, думаю, Магомед — фаворит. Но Гуськов — опасный парень с хорошим ударом! Так что бой покажет», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Чемпионат» проведёт трансляцию турнира UFC Fight Night 282.

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