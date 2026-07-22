Тренер дю Плесси: если остановить три-четыре тейкдауна, Чимаев сдаётся

Морн Виссер, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, прокомментировал поражение россиянина Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Дрикус сказал мне перед боем, что если кто-то и сможет справиться с этим дерьмовым стилем, то это Шон. Его сложно повалить, он очень устойчивый. К тому же, он тренировался с Чимаевым и знал, что нужно делать.

Мы видели нечто похожее в бою Чимаева и Камару Усмана. Нужно остановить три-четыре тейкдауна, и Хамзат сдаётся. А его стойка ужасна. Если Чимаев будет драться с нами ещё раз, мы не позволим перевести себя в партер», — сказал Виссер в интервью Submission Radio.