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Кристиан Пренга: карьера Джошуа идёт на спад, я собираюсь победить

Кристиан Пренга: карьера Джошуа идёт на спад, я собираюсь победить
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Албанский боксёр супертяжёлого веса Кристиан Пренга высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Кристиан Пренга

«Энтони великолепный боксёр, у него есть всё. Но я считаю, что его карьера уже окончена. Сейчас она в худшем положении, чем когда-либо. Она идёт на спад. Не знаю, завершит ли он карьеру после, но я собираюсь победить в этом бою», — сказал Пренга на пресс-конференции.

Кристиану Пренге 35 лет. Албанский боксёр дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступал исключительно в США. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и одно поражение.

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