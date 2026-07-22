Кристиан Пренга: карьера Джошуа идёт на спад, я собираюсь победить

Албанский боксёр супертяжёлого веса Кристиан Пренга высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия).

«Энтони великолепный боксёр, у него есть всё. Но я считаю, что его карьера уже окончена. Сейчас она в худшем положении, чем когда-либо. Она идёт на спад. Не знаю, завершит ли он карьеру после, но я собираюсь победить в этом бою», — сказал Пренга на пресс-конференции.

Кристиану Пренге 35 лет. Албанский боксёр дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступал исключительно в США. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и одно поражение.