Стала известна дата следующего боя Дмитрия Бивола

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок в декабре. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов.

«В настоящий момент ведём переговоры с Matchroom о будущем Бивола. В том числе будет обсуждаться тема трилогии с Артуром. Наберитесь терпения, скоро всё будет ясно. Пока могу сказать следующее: у нас сейчас есть дата и локация — 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК Арена». Переговоры идут, по сопернику Дмитрия Бивола есть несколько вариантов», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Бивол победил единогласным судейским решением немца Михаэля Айферта.