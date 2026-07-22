Экс-чемпион UFC Тактаров: кто такой Криштиану Роналду? Постоянно ноет и плачет

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о звёздном португальском футболисте Криштиану Роналду.

«А кто такой Роналду? Вот если так разобраться. Мы говорим про человека, который постоянно ноет, плачет. Он был классный, наверное, да, но я бы не хотел с ним в одной команде играть. Я не видел, чтобы Месси перед тем, как, например, он бьёт штрафной, смотрел на экран, чтобы понять, как выглядит. Я этого не видел. Не видел Месси на руках у Бадра Харри или какого-то другого кикбоксёра. Я не против Роналду, молодец, что заработал. Не могу дальше ничего объяснять», — сказал Тактаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.