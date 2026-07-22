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Исраэль Адесанья оценил победу дю Плесси над Усманом

Исраэль Адесанья оценил победу дю Плесси над Усманом
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья прокомментировал победу бывшего соперника южноафриканца Дрикуса дю Плесси в поединке с нигерийцем Камару Усманом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США.

«Это лучшее, что я видел от Дрикуса. Он меньше терял равновесие, когда начинал и заканчивал удары. Иногда он так же ошибался, но выглядел всё равно хорошо. Некоторые из его ударов, например, колено в ответ на проход в одну ногу, были шахматным ходом со стороны команды.

Я хотел бы, чтобы Камару сделал работу, но это просто показывает, насколько он хорош. Молодец», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

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