«При таком подходе больным можно стать». Тактаров — про поражение Чимаева

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о причинах первого поражения экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) соотечественника Хамзата Чимаева.

«Очень часто такое бывает, что есть всякие болтливые педагоги, которые привлекают внимание к себе в основном только словами. И создают какой-то имидж такого, знаешь, Григория Распутина. И вот примерно такого педагога Чимаев тренировался в каком-то гараже, как мне сказали. Там просто загнали Чимаева. Человек не смог толком-то и восстановиться. То есть этот тренер, тренировочный лагерь ему явно не подходил. Он его просто вымотал. А при таком подходе больным человеком можно стать. У меня были такие моменты, когда я тоже работал с какими-то такими педагогами, которые сами толком никогда не выступали и не знали, что такое баланс вообще тренировок, как правильно подойти, где нужно сделать спад. Там также была какая-то сумасшедшая весогонка в последние дни. Просто набор всех нелепостей, какие могут быть. Но я думаю, такого больше не повторится. Поэтому, скорее всего, в следующий раз, когда мы Чимаева увидим, это будет машина, которая просто снесёт соперника в первом раунде», — сказал Тактаров в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.