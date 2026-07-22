Нассурдин Имавов: я буду следующим драться за пояс UFC, сто процентов

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов заявил, что он должен стать следующим соперником действующего чемпиона американца Шона Стрикленда.

«Очевидно, мой следующий бой – за титул. Я хотел подраться с Дрикусом [дю Плесси], чтобы оставаться активным, но в UFC сказали мне, что я могу подраться только за пояс. После боя Хамзата [Чимаева] и Стрикленда я буду следующим драться за пояс, сто процентов», — сказал Имавов в интервью Джейдену Кэйблу.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC Fight Night 258, Имавов победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.