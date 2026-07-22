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Чемпион мира среди любителей Джамбулат Бижамов выступит на турнире IBA.PRO 20

Чемпион мира среди любителей Джамбулат Бижамов выступит на турнире IBA.PRO 20
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Чемпион мира среди любителей россиянин Джамбулат Бижамов (3-0, 0 KO) выступит на турнире IBA.PRO 20, который состоится 14 августа в Набережных Челнах.

Соперником Бижамова станет бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 серб Владимир Мирончиков (8-0, 6 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, пройдёт во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Джамбулату Бижамову 25 лет. Уроженец Дагестана является победителем чемпионата мира (2025), серебряным призёром чемпионата мира (2021), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2024).

Ранее глава IBA Умар Кремлёв высказался о возможности трилогии Бивол — Бетербиев.

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