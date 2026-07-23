Олег Тактаров ответил, как Махачев может проиграть в UFC

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о перспективах чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Думаю, Ислам может получить тяжёлый бой или проиграть, если только сам не настроится и отнесётся к поединку прохладно, то есть когда ему надоест вся эта история с боями. В какой-то момент тебе так надоедают бои и подготовки, постоянно в форме держишь себя, а люди вокруг отдыхают, живут своей жизнью. Ты же существуешь по одному режиму, поэтому бывает муторно психологически. То есть, если на каком-то таком этапе спада психологического состоится бой у Махачева, у Ислама могут быть проблемы. А так мы ещё два года можем видеть очень сильного Ислама», — сказал Тактаров в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.