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Экс-боец UFC: Пэдди Пимблетт украл шоу на UFC 329

Экс-боец UFC: Пэдди Пимблетт украл шоу на UFC 329
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Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал победу британца Пэдди Пимблетта в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Напомним, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде.

«Пэдди украл шоу, 100%. Это был его вечер. Молодец. Он оправдал ожидания. Потрясающая победа приёмом над Бенуа Сен-Дени. Он делает всё правильно, говорит всё правильно. И Пэдди заслуживает всё, что получает», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение.

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