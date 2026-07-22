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Соннен: Хабибу не нужно было заканчивать с боями, но он больше не мог укладываться в вес

Соннен: Хабибу не нужно было заканчивать с боями, но он больше не мог укладываться в вес
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру из-за тяжёлых весогонок.

«Главная причина, по которой спортсмены в дзюдо, боксе и MMA завершают карьеру, это весы. Хабиб завершил карьеру из-за весов. Хабибу не нужно было заканчивать с боями, но он больше не мог укладываться в 70 кг. Я уверен, Камару [Усман] может уложиться в 77 кг, но если он поднимется в 84 кг, если он вспомнит, как хорошо ощущал себя на последнем взвешивании, то скажет: «Знаете, что? Вот чего я хочу на остаток карьеры». Я считаю его претендентом», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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