«Надо в Гималаи ехать, чтобы стать таким же». Экс-чемпион UFC Тактаров — о Путине

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о президенте России Владимире Путине, с которым присутствовал на спортивных мероприятиях.

«В самый последний раз я виделся с Путиным на «Самбо-70» (турнир прошёл 11 августа 2012 года. – Прим. «Чемпионата»). Но мы и рядом не стояли. Больше всего времени, конечно, вместе, ну, практически три часа провели, когда перед выборами был бой Емельяненко с Монсоном (поединок прошёл 20 ноября 2011 года в Москве на турнире M-1 Global. Фёдор одержал победу единогласным решением судей. – Прим. «Чемпионата»). Мы сидели на расстоянии двух метров друг от друга. Там не то, чтобы общались так. Столько желающих было пообщаться с ним. Смотрю на него и думаю: «Вот это выдержка, это же надо быть йогом, три часа выдерживать всё это». К нему каждый пытался лезть. Помню, одна бывшая боксёрша ему в ухо что-то говорит, а мужик, который сковородки гнёт, что-то говорит в другое. Вот они не переставая три часа в каждое ухо что-то говорили. А он сидит и не реагирует никак. Путин как-то может это делать, я не знаю. Надо в Гималаи куда-то к йогам поехать, чтобы научиться такому», — сказал Тактаров в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.