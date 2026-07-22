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Анкалаев — о бое с Гуськовым: он поймёт, как бывает

Анкалаев — о бое с Гуськовым: он поймёт, как бывает
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Бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«После этого боя он поймёт, как бывает. С ребятами из топ-5 он ещё не бился, с топами, думаю, после этого боя он поймёт, стоит рисковать или нет», — сказал Анкалаев в интервью MMAJunkie.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, одно поражение и одна ничья.

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