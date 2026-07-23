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«Это самоубийство». Тактаров посоветовал Царукяну не принимать бой с Топурией

«Это самоубийство». Тактаров посоветовал Царукяну не принимать бой с Топурией
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Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о возможном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между звёздами UFC, соотечественником Арманом Царукяном и грузином Илией Топурией.

«Насчёт Царукяна. Если Арман не хочет просто под танк лечь, я бы на его месте подождал с боем с Топурией. Но он сам это всё прекрасно понимает. У Армана с Джастином будет больше шансов на победу. Даже подозреваю, что выиграет. Гейджи вполне может проиграть Царукяну. Но если Арман решит принять следующий бой с Топурией, это будет самоубийство. Однозначно», — сказал Тактаров в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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