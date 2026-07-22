Анкалаев ответил, получит ли он бой за титул UFC в случае победы над Гуськовым

Бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC россиянин Магомед Анкалаев высказался о своих перспективах в случае победы над узбекистанцем Богданом Гуськовым, поединок с которым состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чемпион пока не возвращается, ещё долгое время он будет восстанавливаться. Что UFC предложит… Кто-то из топ-5 или кто-то, кто поднялся выше, например, Коста или Уиттакер, с кем я не бился, было бы интересно подраться. А так цель – биться за пояс. Но пока чемпион не может, будем очищать дивизион», — сказал Анкалаев в интервью MMAJunkie.

Напомним, действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе является новозеландец Карлос Ульберг.