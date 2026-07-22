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Логан Пол предложил WWE организовать бой с Конором Макгрегором после его травмы на UFC 329

Логан Пол предложил WWE организовать бой с Конором Макгрегором после его травмы на UFC 329
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Американский блогер и рестлер Логан Пол признался, что предложил руководству WWE организовать поединок с Конором Макгрегором после того, как ирландец получил травму на UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Меня очень забавляет одна вещь: раньше он постоянно высмеивал WWE и рестлеров. Даже публиковал пост, в котором прошёлся по Роману Рейнсу. А сейчас Конор сам занимается WWE. Он уже не способен драться. Но не думаю, что WWE разрешит мне подраться с кем-либо.

Если честно, после поражения Конора я написал своему боссу: «Брат, Конор уже всё. Нужно воспользоваться этим. Давай устроим бой — большая звезда WWE против большой звезды UFC, потому что сейчас это его максимум». Но он ответил, что, по его мнению, с Конором уже всё закончено», — сказал Пол в подкасте ImPaulsive.

Ни Логан Пол, ни Конор Макгрегор пока не могут участвовать в соревнованиях. Макгрегор выбыл из строя после многочисленных травм колена, полученных на турнире UFC 329, а Пол восстанавливается после разрыва трицепса, полученного во время боя с The Street Profits в начале этого года.

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