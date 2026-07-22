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Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко»

Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко»
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Легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой (псевдоним Аля Рогожкина) на сумму почти 13 млн рублей из-за использования его фотографий в детской книге «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» без его согласия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Книга вышла в 2025 году в серии «Звёзды отечественного спорта для детей». Боец узнал о её существовании недавно и обратился в суд, поскольку разрешение на использование изображений запрошено не было. Емельяненко требует взыскать с ответчиков 12,6 млн рублей за упущенную выгоду и 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, истец просит суд прекратить выпуск и рекламу книги в текущей редакции, а также удалить его изображения из всех промо-материалов. В иске также содержится требование признать часть сведений о его биографии, изложенных в книге, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство. Емельяненко настаивает на том, чтобы издательство исправило спорные фрагменты и при дальнейшей продаже печатных экземпляров обеспечило вкладыш с опровержением, а также разместило опровержение на официальных страницах и карточках товара.

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