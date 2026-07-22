Иан Гарри: если бы мы слушали во всём женщин, мир был бы лучше

Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри, который 16 августа в Филадельфии проведёт бой за титул чемпиона в полусреднем весе против россиянина Ислама Махачева, высказался о роли женщин в современном мире.

«Если бы миром управляли женщины, мы бы жили лучше. Если бы мы просто слушали их и позволили взять контроль, мир был бы проще, я уверен», — сказал Гарри в интервью на YouTube-канале High Performance.

Стоит отметить, что Гарри очень трепетно относится к своей жене — британской телеведущей и журналистке Лейле Анне-Ли, на которой женился в 2022 году. При этом сам Иан взял себе фамилию супруги — Мачадо.