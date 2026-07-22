В Сочи пройдёт бой за титул чемпиона Европы IBF между Оганисяном и Созером

22 августа на площадке RED ARENA в Сочи состоится вечер профессионального бокса, организованный RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона Европы по версии IBF между непобеждёнными Валерием Оганисяном (Россия) и Тариком Созером (Турция).

Оба боксёра подходят к титульному бою без поражений в профессиональной карьере. Победитель станет обладателем пояса чемпиона Европы IBF и получит возможность претендовать на место в топ-15 мирового рейтинга организации в своей весовой категории.

Со-главным событием вечера станет поединок в супертяжёлом весе между временным чемпионом мира WBA в бриджервейте Вартаном Арутюняном из Сочи и Басиром Абакаровым.

Также в рамках турнира выступят представители Сочи, Краснодарского края и Абхазии. На ринг выйдут Оганес Устян и Игорь Адлейба.