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В Сочи пройдёт бой за титул чемпиона Европы IBF между Оганисяном и Созером

В Сочи пройдёт бой за титул чемпиона Европы IBF между Оганисяном и Созером
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22 августа на площадке RED ARENA в Сочи состоится вечер профессионального бокса, организованный RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона Европы по версии IBF между непобеждёнными Валерием Оганисяном (Россия) и Тариком Созером (Турция).

Оба боксёра подходят к титульному бою без поражений в профессиональной карьере. Победитель станет обладателем пояса чемпиона Европы IBF и получит возможность претендовать на место в топ-15 мирового рейтинга организации в своей весовой категории.

Со-главным событием вечера станет поединок в супертяжёлом весе между временным чемпионом мира WBA в бриджервейте Вартаном Арутюняном из Сочи и Басиром Абакаровым.

Также в рамках турнира выступят представители Сочи, Краснодарского края и Абхазии. На ринг выйдут Оганес Устян и Игорь Адлейба.

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