15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье сообщил, что Bud Light расторгла с ним контракт

Дастин Порье сообщил, что Bud Light расторгла с ним контракт
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что пивной бренд Bud Light расторг с ним спонсорский контракт после его ареста за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Атланты в июне.

«Они расторгли мой контракт немедленно. Всё в порядке. Мне не нужен этот чёртов яд в моей жизни. Конечно, жаль, что моя семья лишилась денег, которые оставались по контракту, — это несколько сотен тысяч долларов. Но если я представляю какой-то бренд и рекламирую то, чем сам больше не собираюсь пользоваться, то так оно и есть. Есть много людей, которые умеют пить ответственно. Я — не из их числа. Если вы можете употреблять алкоголь ответственно, получайте удовольствие, пейте Bud Light или что хотите. Но я не такой человек», — сказал Порье в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Сейчас читают:
Уход из спорта стал кошмаром для Порье. Дастин пошёл по стопам Александра Емельяненко?
Уход из спорта стал кошмаром для Порье. Дастин пошёл по стопам Александра Емельяненко?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android