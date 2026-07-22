Дастин Порье сообщил, что Bud Light расторгла с ним контракт

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что пивной бренд Bud Light расторг с ним спонсорский контракт после его ареста за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Атланты в июне.

«Они расторгли мой контракт немедленно. Всё в порядке. Мне не нужен этот чёртов яд в моей жизни. Конечно, жаль, что моя семья лишилась денег, которые оставались по контракту, — это несколько сотен тысяч долларов. Но если я представляю какой-то бренд и рекламирую то, чем сам больше не собираюсь пользоваться, то так оно и есть. Есть много людей, которые умеют пить ответственно. Я — не из их числа. Если вы можете употреблять алкоголь ответственно, получайте удовольствие, пейте Bud Light или что хотите. Но я не такой человек», — сказал Порье в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.