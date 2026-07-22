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Боец UFC Коста отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Боец UFC Коста отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
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Бывший претендент на титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026, где команда уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Плачу за тебя, Аргентина», — написал Коста на своей странице в социальной сити Х.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

На 90+3-й минуте у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол в этом матче.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.

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