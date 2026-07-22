Магомед Зайнуков — о своём прозвище: не думал, что это так далеко зайдёт

Непобеждённый российский боец UFC Магомед Зайнуков высказался о своём прозвище Джон Порк, которое появилось после того, как болельщики неправильно услышали его никнейм в интервью Ислама Махачева.

— Вас удивило, что можно выиграть чемпионат мира по тайскому боксу, тренироваться в команде Хабиба, но стать популярным из-за того, что болельщики услышат Джон Порк вместо Чанко, когда Ислам Махачев будет давать интервью?

— Я не думал, что это так далеко зайдёт, что будут писать под каждой фоткой. Ислам правильно сказал мой никнейм «Чанко», это они неправильно услышали. А у них, видимо, популярный был мем. Наверное, мне не стоило говорить, чтобы меня так не называли, потому что после того, как я сказал, они как будто ещё больше стали меня так называть. Но я внимания не обращаю.

— Как я понимаю, для вас главное, чтобы в своей среде над этим не шутили и так не называли?

— А у нас и нет такого, поскольку я верующий, мусульманин, и все знают, что это недопустимо. Я не стремился к такому. Но если это пришло, значит, так предписано, — приводит слова Зайнукова Спорт.Ру.