Дана Уайт вновь назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт ответил на слова Джона Джонса, назвавшего его «другом навсегда», и согласился с этим. Уайт также вновь подтвердил, что считает Джонса величайшим бойцом в истории ММА, несмотря на их непростые рабочие отношения.

«Да, и у нас с Джоном похожая ситуация. Есть деловая сторона, а есть личная, но даже с точки зрения бизнеса я всегда уважаю Джона Джонса. Джон Джонс прекрасно понимает, кто он такой и чего он добился, и здесь нет никакого самообмана. Я говорил и повторю ещё раз: он величайший боец всех времён. Во многих боях, которые он выигрывал, он подходил к ним не в лучшей форме и не относился к себе так, как стоило бы.

Когда после завершения карьеры Джона Джонса начнут рассказывать все истории о том, что происходило за кулисами, станет понятно, через что он проходил. То, что этот человек делал, а потом выходил и разбивал лучших бойцов мира, которые тренировались изо всех сил, чтобы его победить, — это невероятно», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.