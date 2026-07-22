Бен Аскрен: в прощальном матче меня подвели ноги, а не лёгкие

Бывший боец UFC Бен Аскрен прокомментировал свой прощальный поединок на турнире RAF 11 в Милуоки, в котором он уступил бывшему чемпиону UFC Белалу Мухаммаду.

«Это было потрясающе. Если бы вы писали сценарий, единственное, что могло бы сделать его ещё лучше, — это если бы я смог удержать его в третьем раунде. Я вышел вперёд, он начал возвращаться, я боролся, сдерживал его, но в итоге моему телу просто не хватило сил на этот отрезок. Во всём остальном это было великолепно. Атмосфера на арене была невероятной. Это было очень мощно. RAF отлично поработала над подачей события и организацией шоу. Всё было потрясающе.

Я не знал, смогу ли я бороться на высокой интенсивности все шесть минут. Когда я вышел вперёд, а затем Белал начал сильно давить в третьем раунде, я подумал: «Чёрт, у меня больше ничего не осталось». Бак был пуст. Но я всегда знал, что буду выступать настолько хорошо, насколько это возможно, и буду выкладываться на максимум. Поэтому я никогда особо не переживал по этому поводу. Если ты действительно веришь в себя и свои силы, обычно всё складывается нормально.

Кстати, после боя я неправильно выразился на пресс-конференции. Я сказал, что у меня болели лёгкие и ноги. Я хотел сказать, что лёгкие не болели. Ноги просто настолько устали, что я уже не мог нормально стоять, но это было ожидаемо, потому что именно так проходили большинство моих тренировок последние шесть-восемь недель. Я специально очень сильно нагружал себя на аэродинамическом тренажёре, и обычно ноги сдавались раньше, чем лёгкие», — приводит слова Аскрена издание MMAJunkie.